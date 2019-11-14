Футбол
Матч ТВСемин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
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Общество
Траст семьи Петрова решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Ltd, через которую семья бизнесмена Сергея Петрова контролирует автодилера «Рольф», начала процесс «по изучению возможностей продажи 100% бизнеса», сообщили РБК в пресс-службе Delance.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
Происшествия
На украинском военном складе произошел пожар
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в колледже Благовещенска
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске.
Футбол
Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Шоу-бизнес
Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов рублей
Напомним: свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметила минувшей весной на сцене Кремлевского дворца, выпустив новое шоу «P.S.». Десять лет назад артистка ушла со сцены и больше не выпускала сольных шоу, поэтому билеты на столичный концерт Аллы Борисовны расхватали в первый же день продаж.
Политика
В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
Авто
Новую Kia Optima засняли на дороге
В Сети появились первые "живые" снимки седана Kia K5, известного за пределами Южной Кореи как Kia Optima.
Общество
В Венеции введен режим чрезвычайного положения
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ
Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Политика
Демократы не определились с объявлением импичмента Трампу
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы палаты представителей не приняли решение об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Политика
Украина призвала США вернуться к «формату Нуланд»
Ранее сообщалось, что украинский министр считает главной задачей для Украины «не стать разменной монетой» во внутриполитической жизни США.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.