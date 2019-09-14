РПЛ
Газета.RuТренер «Локомотива» Семин установил очередное достижение
|13′
Антон Миранчук
Эдер
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Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
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Дмитрий Живоглядов
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Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
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Игорь Юрганов
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Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
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Андрей Мостовой
Антон Заболотный
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Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
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Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
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Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин установил очередное достижение. Отечественный специалист, являющийся самым титулованным среди действующих тренеров, одержал трехсотую победу в рамках чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
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