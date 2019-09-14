РПЛ

Газета.RuГазета.RuТренер «Локомотива» Семин установил очередное достижение

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин установил очередное достижение. Отечественный специалист, являющийся самым титулованным среди действующих тренеров, одержал трехсотую победу в рамках чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
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