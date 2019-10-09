В целом, по итогам июля-сентября аренда однокомнатных квартир в среднем по стране выросла на 3,7 процента, составив 13 200 рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры, средняя стоимость аренды которых сейчас оценивается в 18 200 рублей в месяц, по итогам квартала также "подросли" в цене.

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Авто Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».

Игры Rockstar Games назвала дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК Компания Rockstar Games объявила, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на персональные компьютеры уже 5 ноября.

Армия и оружие Российская подлодка провела учебные пуски ракет «Калибр» в Черном море Российская подводная лодка «Колпино» выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря по береговой и морской целям.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Авто Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Происшествия Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.

Транспорт Проезд в воронежских маршрутках подорожает более чем на треть Как и говорилось ранее стоимость проезда в общественном транспорте будет дифференцированной — при оплате наличными деньгами проезд будет стоить 23 рубля, расплачиваясь банковской картой, пассажир сможет сэкономить 2 рубля, заплатив 21 рубль.

Шоу-бизнес «Практически принцы»: Плющенко посадил сына в карету «Эх, прокатились с семьей красиво по Риму!» — отметил он. Поклонники восхитились стильным отцом и его сыном.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Футбол Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю Лунёву Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв заслуживает уважительного отношения, несмотря на ошибки.

Происшествия Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Власти ЛНР ранее сообщали, что разведение сил, запланированное на 12:00 мск, сорвано по вине украинской стороны.

Культура В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019 В Москве завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, передает ОТР.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Политика «Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Общество В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве.