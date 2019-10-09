Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаСъемные квартиры подорожали в большинстве городов России

В целом, по итогам июля-сентября аренда однокомнатных квартир в среднем по стране выросла на 3,7 процента, составив 13 200 рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры, средняя стоимость аренды которых сейчас оценивается в 18 200 рублей в месяц, по итогам квартала также "подросли" в цене.
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