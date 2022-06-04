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Съемочная площадь: россияне отказываются от покупки квартиры в пользу аренды

В мае спрос на съем жилплощади в России вырос на 10–12%, при этом было зафиксировано резкое увеличение числа семейных арендаторов до 23%.
Известия
На фоне тенденции к концу лета стоимость арендного жилья может вырасти до 15%, говорят эксперты.
Известия
«Семьи предпочитали покупать собственное жилье, но резкий рост ипотечных ставок за последние пару месяцев привел к формированию отложенного спроса, часть потенциальных покупателей стала откладывать сделки», — добавила Павлинова.
ФАН
Ставки по ипотеке снизились, появились субсидированные ипотечные программы на первичном рынке, и часть тех, кто снимают жилье, уже начинают подыскивать варианты для приобретения, согласна Ольга Павлинова.
Известия

Подробнее о событии

В России выросло число арендаторов жилья
ИА Красная Весна00:50
В некоторых регионах России ипотека стала в 3 раза дороже съема квартиры
Астраханский листок2 июня в 12:56
В России спрос на аренду жилья среди семейных вырос до 23%
News.ru21:16
СМИ: россияне стали чаще арендовать квартиры
Национальная служба новостей20:15
Россияне стали чаще арендовать квартиры, отказываясь от покупки
РЕН ТВ18:15
Съемочная площадь: россияне отказываются от покупки квартиры в пользу аренды
Известия17:00
Компания «Этажи»: люди стали отказываться от покупки жилья в пользу аренды
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