Политика

Суть событийСуть событийСъемочную группу российского телеканала «Звезда» пустили на Украину

Съемочная группа канала оказалась одной из первых среди российских журналистов, которых пропустили на территорию украинской столицы после приглашения президента Украины Владимира Зеленского. Приглашение прозвучало на саммите «нормандской четверки» в Париже.
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До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину

Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.
ТК Звездавчера в 23:29

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Журналистов «Звезды» пустили на Украину после приглашения Зеленского

Московский Комсомолец09:33

До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину

ТК Звездавчера в 20:49

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Взгляд.ру07:53

Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

ТАСС07:49

Приглашение Зеленского действует: российских журналистов пустили в Киев

Телеканал 360°04:36

Российских журналистов начали пускать на Украину

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