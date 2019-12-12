Политика
Суть событийСъемочную группу российского телеканала «Звезда» пустили на Украину
Съемочная группа канала оказалась одной из первых среди российских журналистов, которых пропустили на территорию украинской столицы после приглашения президента Украины Владимира Зеленского. Приглашение прозвучало на саммите «нормандской четверки» в Париже.
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с чего всё началось
Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.ТК Звездавчера в 23:29
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