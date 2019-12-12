Политика
ТАСССъемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину
Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже. Сюжет о поездке съемочной группы в Киев размещен на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.ТК Звездавчера в 23:29
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