Политика

ТАССТАСССъемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

Журналисты российского телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну после приглашения президента Владимира Зеленского в адрес СМИ из РФ, озвученного на саммите "нормандской четверки" в Париже. Сюжет о поездке съемочной группы в Киев размещен на сайте телеканала.
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с чего всё началось

До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину

Съемочная группа «Звезды» оказалась одними из первых российских журналистов, пропущенных в Киев после приглашения президента Украины Владимира Зеленского, сделанного на саммите «нормандской четверки» в Париже 10 декабря.
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