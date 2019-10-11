Шоу-бизнес
Московский КомсомолецСемья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Семья актрисы Анастасии Заворотнюк высказалась в социальной сети Instagram насчет сообщения о «впавшей в сопор» Заворотнюк. Ранее родственники объявили, что они теперь контролируют официальную страницу звезды и намерены бороться со спекуляциями насчет состояния здоровья звезды.
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«Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему»: семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк
Комсомольская правдавчера в 12:30
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Московский Комсомолецвчера в 11:31
В аккаунте Заворотнюк прокомментировали слухи об ухудшении состояния актрисы
Телепрограммавчера в 11:22
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Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Lenta.ru вчера в 17:19
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Политика
Зеленский заявил, что Европа шокирована поведением Порошенко
Глава Незалежной обратил внимание на то, что международное сообщество «в шоке» от того, как меняется риторика экс-президента Украины.
Политическая Экспертиза вчера в 21:39
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Кино
В США умер актёр Роберт Форстер
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье
Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU 10 октября в 23:13
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 10 октября в 01:23
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости вчера в 05:45
Армия и оружие
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Политика
На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:30
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru вчера в 03:31
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Бурятии
REGNUM вчера в 23:00
Космос
NASA показало на фото центр Млечного Пути
NASA показало уникальное фото, на котором запечатлен центр Млечного Пути. Телескоп «Спитцер» сделал кадр при помощи инфракрасной камеры.
Актуальные Новости 10 октября в 08:23
Теннис
Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
GoTennis.ru вчера в 07:57
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ вчера в 15:31
Гаджеты
Samsung привезла в РФ флагманский телевизор Samsung Q900R 8K
Газета DAILY вчера в 12:49
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК вчера в 03:01
Авто
Компания Bentley показала специальную версию автомобиля Flying Spur
Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.
SpeedMe 10 октября в 16:03
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Армия и оружие
Курдский генерал призвал США объявить бесполётную зону над севером Сирии
Военное обозрение вчера в 23:56