Шоу-бизнес

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСемья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк высказалась в социальной сети Instagram насчет сообщения о «впавшей в сопор» Заворотнюк. Ранее родственники объявили, что они теперь контролируют официальную страницу звезды и намерены бороться со спекуляциями насчет состояния здоровья звезды.
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«Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему»: семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк

Комсомольская правдавчера в 12:30

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении ее состояния

Woman.ruвчера в 11:56

Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

РИА Новостивчера в 11:07

Семья выступила с официальным комментарием о раке Заворотнюк

Дни.рувчера в 11:38

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Московский Комсомолецвчера в 11:31

В аккаунте Заворотнюк прокомментировали слухи об ухудшении состояния актрисы

Телепрограммавчера в 11:22

Семья Заворотнюк опровергла слухи о предкоматозном состоянии

Телеканал 360°вчера в 11:50
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Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Lenta.ru вчера в 17:19
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Политика

Зеленский заявил, что Европа шокирована поведением Порошенко

Глава Незалежной обратил внимание на то, что международное сообщество «в шоке» от того, как меняется риторика экс-президента Украины.
Политическая Экспертиза вчера в 21:39
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Кино

В США умер актёр Роберт Форстер

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова

В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье

Организаторы Гран-при Японии решили перенести квалификацию из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Sportbox.RU 10 октября в 23:13
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 10 октября в 01:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия

В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости вчера в 05:45
Армия и оружие

ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии

Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
Политика

На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Космос

Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:30
Общество

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru вчера в 03:31
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

REGNUM вчера в 23:00
Космос

NASA показало на фото центр Млечного Пути

NASA показало уникальное фото, на котором запечатлен центр Млечного Пути. Телескоп «Спитцер» сделал кадр при помощи инфракрасной камеры.
Актуальные Новости 10 октября в 08:23
Теннис

Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
GoTennis.ru вчера в 07:57
Культура

Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ вчера в 15:31
Гаджеты

Samsung привезла в РФ флагманский телевизор Samsung Q900R 8K

Газета DAILY вчера в 12:49
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК вчера в 03:01
Футбол

Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

REGNUM 00:27
Авто

Компания Bentley показала специальную версию автомобиля Flying Spur

Bentley Flying Spur 2020 гаснет как часть доступного пакета спецификаций Blackline.
SpeedMe 10 октября в 16:03
Общество

Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру

BFM.ru вчера в 06:29
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Армия и оружие

Курдский генерал призвал США объявить бесполётную зону над севером Сирии

Военное обозрение вчера в 23:56
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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