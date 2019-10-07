с чего всё началось

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии». Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности через директора артистки Стаса Христова и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

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Политика Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.

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Политика Лукашенко выступил за привлечение США к решению украинского конфликта Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости привлечения США к разрешению конфликта на Донбассе.

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Происшествия У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга У берегов Владивостока во вторник утром сел на мель контейнеровоз Сosco England, который ходит под флагом Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

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