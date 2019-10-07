Шоу-бизнес
РамблерСемья Заворотнюк выступила с заявлением
По словам Христова, близкие Заворотнюк призвали людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ. Также директор подчеркнул, что ни актриса, ни ее родственники не готовы комментировать состояние ее здоровья. «Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — заключил он.
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с чего всё началось
Концертный директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья звезды «Моей прекрасной няни», опровергнув при этом сообщения о ее смерти.Московский Комсомолец01:28
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«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье
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