О здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк молится вся страна. Сегодня появилась информация о смерти звезды, которую пока никто не может подтвердить или опровергнуть. Поклонники надеются, что это очередной слух.

с чего всё началось

Позже из СМИ стало известно, что у нее диагностировали рак головного мозга. Также тогда сообщалось, что актрису ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.

Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

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