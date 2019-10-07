Шоу-бизнес
РБКДиректор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
Позже из СМИ стало известно, что у нее диагностировали рак головного мозга. Также тогда сообщалось, что актрису ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. 19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
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с чего всё началось
О здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк молится вся страна. Сегодня появилась информация о смерти звезды, которую пока никто не может подтвердить или опровергнуть. Поклонники надеются, что это очередной слух.StarHit.ruвчера в 08:00
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«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье
Телепрограммавчера в 14:28
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Футбол
Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома
Нева Спорт 02:54
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Общество
В РПЦ попросили «10 лет и полномочия» для повышения рождаемости
Протоиерей Димитрий (Смирнов) выразил готовность решить демографическую проблему России и захотел «10 лет и полномочия».
Lenta.ru 07:04
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 05 октября в 04:33
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Финансы
Рублю предрекли обвал из-за «креста смерти»
Курс российской нацвалюты в ближайшие недели окажется под сильным давлением, поскольку рубль попал под прицел так называемого «креста смерти».
Росбалт 07:16
Происшествия
Найдены пушки, похищенные с Северного форта в Кронштадте
В одной из промзон Кронштадта найдены артиллерийские орудия XIX века, которые были похищены неизвестными злоумышленниками в 2018 году с ограды Северного форта №6.
REGNUM 05:52
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова поссорились из-за Бочкаревой в прямом эфире
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в прямом эфире при обсуждении скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.
РЕН ТВ вчера в 22:35
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Общество
Синоптики ожидают в конце недели небольшое потепление в Москве
В течение недели температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму.
REGNUM 06:15
Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Политика
Верховная Рада назвала условия для особого статуса Донбасса
Как сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в новом законе об особом статусе Донбасса есть «красные линии».
RuNews24.ru 02:35
Экономика
МЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году
По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту.
Газета.Ru 04:23
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Здоровье
Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.
ФАН 05 октября в 07:26
Политика
Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.
News.ru 06:07
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Общество
На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники
В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы.
URA.Ru вчера в 12:08
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
32CARS.ru 05:54
Гаджеты
Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 получит повсеместную поддержку NFC
Anonsens 05 октября в 16:03