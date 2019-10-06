Шоу-бизнес

Woman.ruWoman.ruСемья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии». Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности через директора артистки Стаса Христова и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось

Друг Анастасии Заворотнюк сделал важное заявление о состоянии актрисы

Напомним, в августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит курс лечения от онкологического заболевания. Сначала актриса лежала в больнице за границей, но последний месяц находится в Москве под наблюдением врачей частной клиники.
Комсомольская правдавчера в 09:50

Подробнее о событии

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

StarHit.ru04:00

Родные Анастасии Заворотнюк обратились с просьбой к публике

7Дней.ру03:00

«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье

Телепрограммавчера в 14:28

Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к публике

Комсомольская правдавчера в 18:00

Родственники Заворотнюк выступили с обращением к СМИ

URA.Ruвчера в 13:57

Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

ТАССвчера в 12:38

Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк

Дни.ру01:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Авто

Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж

Новые автомобили 04 октября в 12:39
Армия и оружие

Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы

Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Политика

Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° 05 октября в 22:58
Авто

Точную копию автомобиля Бэтмена продают в России за 55 млн

Точную копию автомобиля из фильма "Бетмен против Супермена", вышедшего в прокат в 2016 году, предлагают приобрести за 55 млн рублей.
АМИТЕЛ 03:45
Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Футбол

Карпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

Спорт-Экспресс 02:02
Кино

Студия Warner Bros. снимает сразу две новые «Матрицы»

Студия Warner Bros. намерена снять сразу две новые части «Матрицы».
Дни24 вчера в 06:07
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Наука

Филаменты помогут классифицировать темную материю

Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 04 октября в 08:45
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Общество

В России снова начнут производить кальвадос

Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 05 октября в 06:04
Армия и оружие

Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России

Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
RT на русском 03:50
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Политика

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Кино

Джулия Робертс повторила легендарный образ из фильма «Красотка»

РИА Новости вчера в 16:56
Политика

В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят

"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
РИА Новости 02:40
Политика

Российские дипломаты проводят Юмашеву на обратный рейс

Сотрудники консульства России проконтролируют вылет депутата Госдумы Инги Юмашевой из США, допрошенной ФБР по прибытии в Нью-Йорк.
RT на русском вчера в 19:43
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть

В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Теннис

Медведев сохранил четвёртое место в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохраняет четвёртую позицию в рейтинге. Его соотечественник Карен Хачанов находится на девятой строчке.
RT на русском 02:28
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus

В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
ТВ Центр 03:23
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия вчера в 10:30
Космос

Прощай, Солнце: назван срок гибели человечества

Перспектива гибели всего живого заставила ученых искать места для переселения человечества.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное