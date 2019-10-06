О здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк молится вся страна. Сегодня появилась информация о смерти звезды, которую пока никто не может подтвердить или опровергнуть. Поклонники надеются, что это очередной слух.

с чего всё началось

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro". Ранее, 5 октября, один из телеграм-каналов сообщил, что с вероятностью 98% верна информация о смерти Заворотнюк.

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