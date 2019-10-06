Шоу-бизнес

ТолкТолкСМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro". Ранее, 5 октября, один из телеграм-каналов сообщил, что с вероятностью 98% верна информация о смерти Заворотнюк.
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с чего всё началось

Неделю о здоровье Анастасии Заворотнюк нет никаких известий

О здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк молится вся страна. Сегодня появилась информация о смерти звезды, которую пока никто не может подтвердить или опровергнуть. Поклонники надеются, что это очередной слух.
StarHit.ruвчера в 08:00

Подробнее о событии

Родственники Заворотнюк выступили с обращением к СМИ

URA.Ruвчера в 13:57

Родные Анастасии Заворотнюк обратились с просьбой к публике

7Дней.ру03:00

Официальное заявление окружения на фоне слухов о смерти Анастасии Заворотнюк

Дни.ру01:44

Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к публике

Комсомольская правдавчера в 18:00

Директор Анастасии Заворотнюк обратился к ее поклонникам

StarHit.ru04:00

Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

ТАССвчера в 12:38

«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье

Телепрограммавчера в 14:28
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Политика

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Экономика

Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
Газета.Ru 05:05
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия вчера в 10:30
Политика

Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения

Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения президента России Владимира Путина.
Телеканал ОТВ 01:02
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Политика

На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
RT на русском 05:47
Кино

В Узбекистане планируют снять исторический телесериал за $20 млн

REGNUM 02:58
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета 05 октября в 00:50
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Авто

Обнародованы рублевые цены на «заряженные» X5 M и X6 M от BMW

X5 M и X6 M приедут в Россию ограниченным тиражом с приставкой Special Edition.
Car.ru 04 октября в 04:55
Происшествия

Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке

Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес

Вера Брежнева развеяла слухи о проблемах в семье

Популярная певица – экс-участница «Виа Гры» - Вера Брежнева не устает доказывать своим фанатам, что у нее в семейных делах проблем не абсолютно никаких.
Bimru.ru 04:57
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Общество

Россияне счастливы с 161 тысячей зарплаты в месяц

Злокачественные увольнения В недрах онкоцентра имени Блохина в Москве, врачи которого специализируются на лечении рака у детей, разгорается конфликт между врачами и новым руководством клиники.
Сахалин.Инфо 01:46
Гаджеты

Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Здоровье

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза вчера в 04:14
Космос

NASA опубликовало 3D-карту Луны

Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики.
Naked Science вчера в 09:24
Футбол

Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Общество

Опрос выявил отношение россиян к прививкам

Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Известия вчера в 21:25
Политика

На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны

Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 05:15
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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