Шоу-бизнес
ТолкСМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro". Ранее, 5 октября, один из телеграм-каналов сообщил, что с вероятностью 98% верна информация о смерти Заворотнюк.
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с чего всё началось
О здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк молится вся страна. Сегодня появилась информация о смерти звезды, которую пока никто не может подтвердить или опровергнуть. Поклонники надеются, что это очередной слух.StarHit.ruвчера в 08:00
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«Просим уважать решение актрисы»: родные Заворотнюк призвали не спекулировать на ее здоровье
Телепрограммавчера в 14:28
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