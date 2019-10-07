Шоу-бизнес

Woman.ruWoman.ruСемья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии». Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности через директора артистки Стаса Христова и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
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Концертный директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ
 призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья звезды «Моей прекрасной няни», опровергнув при этом сообщения о ее смерти.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Вашингтон
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