Шоу-бизнес
Woman.ruСемья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии». Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности через директора артистки Стаса Христова и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
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с чего всё началось
Концертный директор российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью телеканалу НТВ призвал прекратить спекуляции вокруг здоровья звезды «Моей прекрасной няни», опровергнув при этом сообщения о ее смерти.Московский Комсомолецвчера в 01:28
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Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
ТАСС06 октября в 12:38
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РИА Новости06 октября в 17:46
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