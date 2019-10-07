с чего всё началось

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии». Анастасия Заворотнюк и ее семья обратились к общественности через директора артистки Стаса Христова и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.

Экономика Естественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы и проект федерального бюджета внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали 10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.

Шоу-бизнес Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.

Происшествия Пьяный автомобилист насмерть сбил женщину и двух детей под Белгородом Автомобиль насмерть сбил троих велосипедистов — женщину и двух ее детей в возрасте 11 и 12 лет в Белгородской области.

Общество В России появится новая возрастная маркировка Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).

Политика Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева вылетела из США в Москву Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева, которую ранее ФБР США подвергли неправомерному допросу, вылетела из Нью-Йорка в Москву.

Шоу-бизнес Заворотнюк выписали из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Происшествия В Казани полицейский покончил с собой в здании МВД В центре Казани в одном из зданий МВД по РТ покончил с собой 32-летний капитан полиции, сообщает «Интерфакс».

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил с 1 октября проиндексировать зарплат бюджетников и федеральных госслужащих, их заработная плата также вырастет на 4,3%.

Армия и оружие Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К» Семнадцатого сентября сообщалось, что отдельный батальон радиоэлектронной борьбы на учениях под Воронежем впервые применил новейший комплекс «Палантин», задействовав его для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Энергетика «Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.