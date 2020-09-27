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Известия

Семья Ефремова намерена подать заявление на адвоката Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Родственники считают, что экс-защитник может быть причастен к мошенническим действиям.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Семья Ефремова попросит правоохранителей проверить Пашаева на причастность к мошенничеству

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на совершение мошенничества. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения артиста.
ТАССвчера в 16:08
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РБК

ТАСС узнал о планах семьи Ефремова засудить Пашаева

РБК18:44
Телеканал 360°

Семья Ефремова подаст на экс-адвоката Пашаева в суд — СМИ

Телеканал 360°вчера в 16:50
Комсомольская правда

Семья Ефремова намерена подать заявление на Пашаева

Комсомольская правдавчера в 16:11
Lenta.ru

Семья Ефремова собралась засудить Пашаева

Lenta.ruвчера в 16:26
URA.Ru

Семья Ефремова хочет пожаловаться в полицию на адвоката Пашаева

URA.Ruвчера в 16:20
Газета.Ru

СМИ: семья Ефремова попросит правоохранительные органы проверить Пашаева

Газета.Ruвчера в 16:28
ТАСС

Семья Ефремова попросит правоохранителей проверить Пашаева на причастность к мошенничеству

ТАССвчера в 16:08

«Киевская площадь» купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева

Компанией «Южный молл», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеют семь физических лиц, которым принадлежат различные фирмы, связанные с группой «Киевская площадь», например «Киевская площадь – 1», «Высотка» (гостиница Radisson Collection), «АТЦ на Каширке» (автомобильный центр «Москва») и т. д. Представитель «Киевской площади» пообещал предоставить комментарии позже.
Ведомостивчера в 16:06
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Познер раскритиковал позицию Запада по отношению к российской вакцине

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по отношению к российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Журналист подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых.
Российская газета00:16
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Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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