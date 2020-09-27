Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Родственники считают, что экс-защитник может быть причастен к мошенническим действиям.

С чего всё началось Семья Ефремова попросит правоохранителей проверить Пашаева на причастность к мошенничеству Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на совершение мошенничества. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения артиста. ТАСС вчера в 16:08