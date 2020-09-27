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Известия
Известия

Семья Ефремова намерена подать заявление на адвоката Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Родственники считают, что экс-защитник может быть причастен к мошенническим действиям.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Семья Ефремова попросит правоохранителей проверить Пашаева на причастность к мошенничеству

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП, собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на совершение мошенничества. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения артиста.
ТАССвчера в 16:08
Подробнее о событии
ТАСС

Семья Ефремова попросит правоохранителей проверить Пашаева на причастность к мошенничеству

ТАССвчера в 16:08
Взгляд.ру

Семья Ефремова заподозрила Пашаева в мошенничестве

Взгляд.ру17:09
Газета.Ru

СМИ: семья Ефремова попросит правоохранительные органы проверить Пашаева

Газета.Ruвчера в 16:28
Lenta.ru

Семья Ефремова собралась засудить Пашаева

Lenta.ruвчера в 16:26
URA.Ru

Семья Ефремова хочет пожаловаться в полицию на адвоката Пашаева

URA.Ruвчера в 16:20
Комсомольская правда

Семья Ефремова намерена подать заявление на Пашаева

Комсомольская правдавчера в 16:11
РБК

ТАСС узнал о планах семьи Ефремова засудить Пашаева

РБК18:44

Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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Названы необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19

Власти Москвы и Подмосковья сообщили о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов, работодателям рекомендуют перевести сотрудников на дистанционную работу.
РИА Новости17:26

Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.
ToDay News Ufaвчера в 14:45
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Сольный концерт состоялся в Центре соцобслуживания «Мещанский»

Все композиции были исполнены под гитару, — проинформировал Алексей Васильев, начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия Центра социального обслуживания «Мещанский».
Мещанская Слобода25 сентября в 02:29
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