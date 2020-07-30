Общество
Lenta.ruСемья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов
Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов. Соответствующее заявление сестры политика Галины опубликовано в Instagram-аккаунте регионального отделения ЛДПР.
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Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Культура
«Россия давно мечтает о каком-то намеке на федерализм»: Шнуров – о протестах в Хабаровске
Российский рок-музыкант и сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров прокомментировал протесты в Хабаровске, жители которого требуют освободить выбранного губернатора Сергея Фургала из-под ареста.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:47
Политика
США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов
Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
REGNUM 01:56
Здоровье
Названы первые восемь признаков рака
Врач Аркадий Верткин назвал первые восемь признаков рака.
OAnews 03:11
Авто
Андреас Зайдль: Правила несправедливы к McLaren
Руководитель McLaren Андреас Зайдль считает эту систему несправедливой из-за лазейки, которую обнаружили в клиентских командах Racing Point и AlphaTauri: благодаря соглашениям о поставке компонентов с Mercedes и Red Bull соответственно они могут получить обновления, не тратя свои жетоны.
Autosport.com.ru 03:36
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Наука
Обучение музыке не влияет на умственные способности детей
Международная группа ученых из Японии и Великобритании провела исследование, в ходе которого установила, что обучение музыке не оказывает положительного влияния на когнитивные навыки детей.
Live24 03:33
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:19
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости 28 июля в 07:56
Космос
Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе
Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 22:56
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Происшествия
На главной пешеходной улице Екатеринбурга разбился молодой человек
Екатеринбург, 30 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера разбился насмерть молодой человек.
REGNUM 02:42
Происшествия
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Футбол
Футболист «Локомотива» Коломейцев завершил карьеру в 31 год
Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев принял решение завершить карьеру в возрасте 31 года.
RT на русском вчера в 14:44
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Политика
Совбез Белоруссии допустил ограничение интернета во время митингов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.
Известия 03:40
Экономика
«Ъ»: Промсвязьбанк допускает покупку Роскосмосбанка
В июле финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов в интервью ТАСС говорил, что банк допускает покупку других кредитных организаций.
ТАСС 03:04
Здоровье
Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
Экономика
Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов
Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс 03:31
Происшествия
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района
Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в администрации Дербентского района.
ИсламДаг 03:19
Технологии
«Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией
В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.
Forbes 03:01
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
Известия вчера в 22:18
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил неявку на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев объяснил свою неявку на судебное заседание командировкой в Новосибирскую область.
Газета.Ru вчера в 06:15