Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов. Соответствующее заявление сестры политика Галины опубликовано в Instagram-аккаунте регионального отделения ЛДПР.

Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

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