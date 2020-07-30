Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.

Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

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