Общество

РИА НовостиРИА НовостиСемья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
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Семья Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, собирает деньги на адвокатов

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Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

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Семья Сергея Фургала объявила о сборе денег на адвокатов

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