Политика

Взгляд.руВзгляд.руСемья Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции Буркова в США

Яффа Иссахар, мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, попросила отозвать ходатайство о приостановке экстрадиции в США из Израиля россиянина Алексея Буркова, сообщают СМИ.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Семья Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции Буркова в США

Взгляд.ру12:27

Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова

РИА Новости05:44

СМИ: семья Иссахар отозвала петицию против экстрадиции Буркова из Израиля в США

ТАСС10:15

Песков отказался комментировать вопрос помилования израильтянки, осужденной за наркотики

Znak.com06:23

Песков не стал комментировать возможный обмен задержанного в Израиле россиянина

Известия06:23

Песков отказался говорить о возможном помиловании израильтянки Иссахар

Интерфакс05:59

Мать израильтянки Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции россиянина Буркова в США

Коммерсантъ10:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:31, Ашберн
Авто

В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4

Тарантас Ньюс 01:04
Происшествия

Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.
Газета.Ru 04:55
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Футбол

Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно

Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Шоу-бизнес

Блюменкранц из шоу «Дом-2» узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Шоумен и экс-участник шоу "Дом-2" вызвал на детектор лжи бывшую жену.
Дни.ру 06:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие

Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

РИА Новости 13:20
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Общество

Вывезший своих детей из Швеции россиянин прилетел в Москву

Взгляд.ру 03 ноября в 06:32
Авто

Kia представила концепт нового электрокроссовера

Компания Kia представила концепт своего нового кроссовера, который получит полностью электрическую силовую установку.
Somanyhorses 03:26
Экономика

ООН: пошлины США на товары КНР нанесли ущерб обеим странам

Конференция ООН по торговле и развитию считает, что дополнительные тарифы на товары из Китая принесли материальные убытки экономикам обеих стран.
ГЛАС.RU 13:03
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика

США пригрозили Ирану давлением за решение возобновить обогащение урана

Тегеран с шестого ноября начинает обогащение урана на объекте в Фордо, где этот процесс был приостановлен ядерной сделкой, на уровне 5%. Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что начиная с этой даты Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств и начнет использование центрифуг на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
РИА Новости 17:38
Политика

Вучич рассказал про нехватку средств на покупку российских С-400

РИА Новости 17:15
Футбол

Боруссия (Дортмунд) — Интер 3:2

Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими.
Спорт-Экспресс 16:51
Футбол

Краснодар — Ростов 2:2

Газета.Ru 03 ноября в 10:29
Армия и оружие

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Общество

В Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой

Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.
Российская газета 11:56
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

РИА Новости 12:40
Шоу-бизнес

Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав

Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Музыка

Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA

Культуромания 00:51
Здоровье

4 совета для защиты мозга от возрастных болезней дал врач-психиатр

Американский врач-психиатр дал четыре универсальных совета для защиты от возрастных болезней мозга.
Ugpressa.ru 03:24
Гаджеты

Раскрыта стоимость новых телевизоров Xiaomi Mi Tv 5 Pro

Актуальные Новости 07:45
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы

На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Шоу-бизнес

Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения

Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
Bimru.ru вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Футбол

Валенсия — Лилль 4:1

«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Шоу-бизнес

Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения

5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное