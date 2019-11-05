Яффа Иссахар, мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, попросила отозвать ходатайство о приостановке экстрадиции в США из Израиля россиянина Алексея Буркова, сообщают СМИ.

Семья Иссахар отозвала прошение об остановке экстрадиции Буркова в США

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