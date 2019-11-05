Политика

Газета.RuГазета.RuСемья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова

Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.
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