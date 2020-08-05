Экономика

RT на русскомRT на русскомСемья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
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с чего всё началось

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23

Подробнее о событии

Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известия08:41

Семья Керимова возглавила рейтинг богатейших людей России по версии Forbes

ТАСС07:56

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ru08:15

В списке богатейших бизнесменов России сменился лидер. Он поднялся на золоте

Фонтанка.Ру08:15

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъ08:41

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23
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Политика

Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

Политика Сегодня вчера в 10:30
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Происшествия

В машине Ефремова после ДТП были найдены гашиш и гашишное масло

ТАСС 08:35
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Музыка

Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
Piter.tv вчера в 04:50
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Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна

В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
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Гаджеты

Цены на Samsung Galaxy Note 20 слили в сеть

В сети уже появилась информация о том, что за Samsung Galaxy Note 20 в базовой комплектации запросят 949 долларов, что достаточно дорого, учитывая, что у смартфона будет всего 256 гигабайт памяти.
Megaobzor.com 08:32
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Происшествия

Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта

Rusvesna.su 07:18
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Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
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Политика

Медведев заявил о необходимости работы трудовых мигрантов в России

Медведев заявил о необходимости подумать о совершенствовании законодательства, подчеркнув, что те, кто нанимает иностранцев на работу в России, должны нести за них ответственность.
Известия 08:32
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Происшествия

Посол России в Ливане сообщил о причинах взрыва в Бейруте

Взрыв в порту Бейрута произошел из-за вопиющих нарушений техники безопасности, заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин 5 августа журналистам.
ИА Красная Весна 09:02
Армия и оружие

США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB

Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
Газета.Ru 06:14
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Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест

RT на русском 08:49
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Здоровье

О возможности мощной вспышки короновируса в сентябре рассказали ростовчанам

В некоторых странах мира уже отмечается рост ежедневно выявленных больных, в России же пока отмечается спад заболеваемости.
Privet-Rostov.ru 08:12
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Происшествия

В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму

Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
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Космос

SpaceX провела успешное испытание ракеты Starship

Американская космическая компания SpaceX провела успешное испытание нового прототипа сверхтяжелой ракеты Starship для доставки космонавтов в космос.
Коммерсантъ 08:23
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые подтвердила расставание со вторым мужем

Певица Полина Гагарина подтвердила свой новый статус незамужней женщины и впервые после расставания с супругом Дмитрием Исхаковым раскрыла общественности некоторые детали развода.
Народные новости 08:04
Политика

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
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Спорт

Mortal Shell выйдет уже 18 августа

Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).
Игромания.ру 08:51
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Политика

Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС 08:18
Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
357
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
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Армия и оружие

В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава

Евразия Daily 06:54
Происшествия

Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына

Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
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Общество

Беглов посетил петербургский бар, которому угрожает закрытие

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил один из небольших баров, которым угрожает закрытие из-за нового закона.
Питерские заметки 08:48
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Автоспорт

Леклер рассказал, что ненавидел Ферстаппена

Монегаск признался, что в те времена он ненавидел нынешнего гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Чемпионат 08:54
Экономика

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
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Происшествия

Четверо жителей Северного Кавказа получили 62 года колонии за теракты

Ростов-на-Дону, 5 августа 2020, 15:36 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум жителям Дагестана и двум жителям Ставропольского края, которые готовили теракты на территории своих регионов и совершили ряд других преступлений.
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Технологии

Компания Logitech представила руль и педали Logitech G923

Швейцарская компания Logitech International S.A. представила руль и педали модели Logitech G923.
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Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Депутат Госдумы РФ в 1999-2007 годах.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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