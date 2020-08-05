Экономика

RT на русскомRT на русскомСемья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд». Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».
Читать в источнике
Комментировать155
с чего всё началось

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23

Подробнее о событии

Forbes назвал самого богатого миллиардера России

РБК09:48

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъ08:41

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ru08:15

Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известия08:41

Семья Керимова возглавила российский список Forbes

ТАСС07:56

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Футбол

ЦСКА отказался меняться кругами с «Химками»

ЦСКА отказался, поэтому команды сыграют на «Арене Химки» согласно календарю.
Евро-футбол.ру 07:45
Футбол

Адольфо Гайч подписал пятилетний контракт с ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-нападающим "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Вести.Ru 11:34
Футбол

«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном

Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Хоккей

«Сочи» пропустил 10 шайб от олимпийской сборной России

В Сочи в рамках предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open состоялась встреча между хоккейным клубом «Сочи» и олимпийской сборной России U20.
Нева Спорт 10:43
Футбол

«Спартак» объявил о подписании контракта с футболистом Уруновым

ТАСС Спорт 04:08
Футбол

Оливер Кан – Касильясу: «Ты всегда был примером»

Ты всегда был примером, мой друг, — написал Кан на своей странице в Twitter. 39-летний голкипер объявил о завершении карьеры во вторник.
Матч ТВ 11:54
Футбол

Сергей Юран может продолжить тренерскую карьеру в Германии

BetOn 11:50
Футбол

«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника

По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
1
Футбол

«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»

В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов 08:57
Футбол

Клубы РПЛ получили просьбу публично поддержать Прядкина

К клубам чемпионата России обратились с просьбой выразить публичную поддержку главе РПЛ Сергею Прядкину.
Vprognoze.ru 09:32
2
Футбол

«Спартак» согласовал трансфер бразильского защитника

RT на русском 09:53
1
Происшествия

На Урале задержан мэр Богдановича

Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
REGNUM 11:03
7
Армия и оружие

Опубликовано полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии

В сирийском Идлибе 14 августа была подорвана колонна российско-турецкого патрулирования трассы М-4.
Пятый канал 04:02
8
Происшествия

Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП

На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
333
Футбол

Билеты на матч «Ротора» и «Зенита» раскупили за час

Только в полдень вторника стартовали продажи мест на матч, который обещает стать легендарным, а уже спустя всего несколько часов приобрести билеты оказалось невозможно.
Волгоградская правда вчера в 12:53
Футбол

«Краснодар» объявил о возвращении Городова

RT на русском 11:44
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
510
Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
4
Здоровье

В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса

По 2 случая заражения подтвердили в Егорьевске, Павловском Посаде, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.
Evo-rus.com 03 августа в 12:11
1,7K
Религия

В превращенном в мечеть соборе Святой Софии от приступа умер муэдзин

Вести.Ru 10:56
32
Хоккей

«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Каролине Харрикейнз» 5 августа в третьем матче квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли.
ИА Красная Весна 04:42
Футбол

УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
1,6K
Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна

В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
110
Космос

Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет

Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.
AstroNews.ru 03:27
Футбол

Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время 03 августа в 10:12
81
Футбол

«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»

161.ru 05:10
Общество

Пассажирам разрешили снова пополнять баланс карты «Стрелка» наличными

Жители и гости Подмосковья снова получили возможность пополнять транспортные карты «Стрелка» наличными без комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
РИАМО 10:34
Происшествия

Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета

Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
3
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Lenta.ru вчера в 06:46
360
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сулейман Абусаидович Керимов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Депутат Госдумы РФ в 1999-2007 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное