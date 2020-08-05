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Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд». Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23
Подробнее о событии
РБК

Forbes назвал самого богатого миллиардера России

РБК09:48
ТАСС

Семья Керимова возглавила российский список Forbes

ТАСС07:56
Коммерсантъ

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъ08:41
Lenta.ru

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ru08:15
RT на русском

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12
Известия

Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известия08:41
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23
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Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Подмосковный проездной «Стрелка» возобновил пополнение карт наличными

«Вступившие в силу с 3 августа изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты «Стрелка», в том числе и карты льготной тарификации, согласно разъяснению, которое предоставил Центральный Банк России на своем официальном портале», — сообщили в компании 5 августа.
РБК11:15

Азиатские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали смешанную динамику по итогам сегодняшних торгов на фоне неопределенности относительно принятия новых мер поддержки экономики США и сообщений о планируемых переговорах Вашингтона и Пекина по вопросам торговой сделки.
Финмаркет08:23
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Оппонент Лукашенко на выборах попросила Меркель о помощи

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель с просьбой оказать влияние на президента Беларуси Александра Лукашенко в плане обеспечения проведения справедливых выборов.
БИЗНЕС Online10:32
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ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК08:15
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