Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23
Подробнее о событии
Lenta.ru

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ru08:15
Известия

Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известия08:41
Коммерсантъ

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъ08:41
РБК

Forbes назвал Керимова самым богатым миллиардером России

РБК09:18
RT на русском

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12
ТАСС

Семья Керимова возглавила рейтинг богатейших людей России по версии Forbes

ТАСС07:56
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
1K

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
952

Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57

Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
РИА Новости06:32

Алкоголизм и COVID-19 можно лечить одним препаратом

В качестве «мишени» для лекарства выбирают такие структурные элементы коронавируса, которые меньше всего подвержены мутациям в ходе эволюции, иначе препарат, работающий против одного штамма, не будет эффективен против другого.
Популярная механика09:36