Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
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Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
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Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.В источнике
С чего всё началось
В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер
Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23
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