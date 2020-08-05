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Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд». Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Бывший лидер рейтинга Владимир Потанин переместился на второе место с оценкой состояния $24,6 млрд. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине.
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Forbes назвал самого богатого миллиардера России

РБКвчера в 09:48
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbesвчера в 07:23
Коммерсантъ

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъвчера в 08:41
Lenta.ru

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ruвчера в 08:15
RT на русском

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русскомвчера в 08:12
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Семья Керимова возглавила российский список Forbes

ТАССвчера в 07:56
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Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

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Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов Новой Англии

«Интересно, что изменения климата и состава атмосферы повысили скорость, с которой деревья поглощают углекислый газ», — отметил Адриен Финци, профессор биологии из Бостонского университета и соавтор исследования.
Naked Scienceвчера в 08:32
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Учебный год в амурских школах планируют начать очно

По словам заместителя председателя правительства Амурской области и министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, менять очную форму обучения на дистанционное в образовательных учреждениях не планируется.
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

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Российская газета03:51
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Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line4 августа в 13:10
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