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Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд». Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23
Подробнее о событии
РБК

Forbes назвал самого богатого миллиардера России

РБК09:48
Известия

Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известия08:41
Lenta.ru

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ru08:15
Коммерсантъ

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъ08:41
RT на русском

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12
ТАСС

Семья Керимова возглавила российский список Forbes

ТАСС07:56
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23

Жители Тверской области могут приобщиться к карельской культуре

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что сохранение историко-культурного наследия тверских карел оказывает серьезное влияние на формирование у молодёжи и жителей региона бережного отношения к истории, исконным традициям и культуре, а также имеет большое значение для реализации туристического потенциала Тверской области.
Жители Тверской области могут приобщиться к карельской культуре
ГТРК Тверь05:02
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Лекарства в России за полгода подорожали на 3,5%

Москва, 5 августа 2020, 13:33 — REGNUM С начала 2020 года лекарства в России подорожали на 3,5%. Об этом 5 августа заявил гендиректор DSM GROUP Сергей Шуляк на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM06:33

Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Актер Райан Рейнольдс извинился за свадьбу на плантации рабовладельцев

Mario Santoro / AdMedia Голливудский актер из Канады Райан Рейнольдс принес извинения в связи со свадьбой на актрисе Блейк Лайвли, которую супруги сыграли в 2012 году на бывшей рабовладельческой плантации в Южной Каролине.
РЕН ТВ09:46

Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК12:01
41

Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест

Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия10:35

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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