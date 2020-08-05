Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
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Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд». Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».В источнике
С чего всё началось
В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер
Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbesвчера в 07:23
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