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Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд». Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».В источнике
С чего всё началось
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbesвчера в 07:23
Подробнее о событии
Lenta.ru

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ruвчера в 08:15
Известия

Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известиявчера в 08:41
Коммерсантъ

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъвчера в 08:41
РБК

Forbes назвал самого богатого миллиардера России

РБКвчера в 09:48
RT на русском

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русскомвчера в 08:12
ТАСС

Семья Керимова возглавила российский список Forbes

ТАССвчера в 07:56
Forbes

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbesвчера в 07:23

Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб. На фоне этой новости акции ВТБ в моменте снижались на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Ведомостивчера в 07:49
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Instagram запустил конкурента TikTok

Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИвчера в 14:11
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В мэрии Новокузнецка напомнили о скором подорожании коммунальных услуг

Столь значительное подорожание произойдёт несмотря на то, что средний индекс увеличения размера платы граждан за «коммуналку» для Кемеровской области составляет 4,9% – это прописано в постановлении Правительства России и соблюдается в подавляющем большинстве населённых пунктов региона (за исключением Новокузнецка, Кемерова и Мысков).
Город новостейвчера в 08:49

Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT newsвчера в 15:40

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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