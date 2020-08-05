Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Отмечается, что по состоянию на 13:00 мск «состояние семьи сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова оценивалось в $24,7 млрд, с начала дня оно увеличилось на $1,7 млрд». Как сообщает издание, бывший лидер рейтинга Владимир Потанин теперь занимает вторую строчку «с оценкой состояния $24,6 млрд».