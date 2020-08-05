Экономика

BFM.ruBFM.ruСулейман Керимов впервые возглавил российский список Forbes

С оценкой состояния в 24,7 миллиарда долларов семья Керимова опередила бывшего лидера списка Владимира Потанина. С начала пандемии коронавируса состояние членов семьи, чей главный актив — золотодобытчик «Полюс» — принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выросло на 14,7 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23

Подробнее о событии

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12

Назван новый богатейший россиянин

Lenta.ru08:15

В списке богатейших бизнесменов России сменился лидер. Он поднялся на золоте

Фонтанка.Ру08:15

Сулейман Керимов впервые возглавил российский список Forbes

НТВ08:25

Керимов и его семья поднялись на первое место российского списка Forbes

News.ru08:05

Семья Керимова возглавила рейтинг богатейших людей России по версии Forbes

ТАСС07:56

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Финансы

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа

На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Политика

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
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Политика

МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Стоит отметить, что Ван Вэньбинь прокомментировал требование президента США Дональда Трампа о приобретении социальной сети TikTok корпорацией Microsoft или другой американской компанией.
Страна Советов on-line 03:06
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
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Общество

Глава Калмыкии заразился коронавирусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Наука

У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль

Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
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Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
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Политика

Мишустин планирует посетить Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
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Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
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Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна

В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
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Общество

Ливан объявил о беспрецедентном экономическом кризисе после взрыва

Взгляд.ру 07:19
Происшествия

Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

Вести.Ru 07:42
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Армия и оружие

Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году

Устроив в августе 1945 года атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости 07:52
Происшествия

Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына

Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
37
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» передал Минобороны второй полковой комплект С-400

Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
ТАСС 04:44
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Политика

Медведев заявил о важной роли трудовых мигрантов в РФ

Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политика Сегодня 08:11
14
Политика

Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Экономика

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известия вчера в 16:38
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Происшествия

Жена Картрайта пугала его ВИЧ, чтобы избавиться от любовницы

Любовница рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) рассказала о нюансах личной жизни с музыкантом.
Вести.Ru 02:34
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Футбол

Вилков будет назначен арбитром на матч за Суперкубок России

Metaratings 05:19
2
Футбол

Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу

В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Политика

ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
184
Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
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Сулейман Абусаидович Керимов
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Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва». Депутат Госдумы РФ в 1999-2007 годах.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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