Экономика
BFM.ruСулейман Керимов впервые возглавил российский список Forbes
С оценкой состояния в 24,7 миллиарда долларов семья Керимова опередила бывшего лидера списка Владимира Потанина. С начала пандемии коронавируса состояние членов семьи, чей главный актив — золотодобытчик «Полюс» — принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выросло на 14,7 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».Forbes07:23
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Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 5 августа
На открытии торгов в среду, 5 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Политика
МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok
Стоит отметить, что Ван Вэньбинь прокомментировал требование президента США Дональда Трампа о приобретении социальной сети TikTok корпорацией Microsoft или другой американской компанией.
Страна Советов on-line 03:06
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
Общество
Глава Калмыкии заразился коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился COVID-19. Об этом он сообщил из больничной палаты в своем аккаунте в Instagram.
BFM.ru 08:09
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, программа поездки формируется, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
ТАСС 04:00
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие
Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году
Устроив в августе 1945 года атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, США преследовали главную цель - запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» передал Минобороны второй полковой комплект С-400
Минобороны получило от производителя второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
ТАСС 04:44
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Медведев заявил о важной роли трудовых мигрантов в РФ
Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политика Сегодня 08:11
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета 07:45
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известия вчера в 16:38
Происшествия
Жена Картрайта пугала его ВИЧ, чтобы избавиться от любовницы
Любовница рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) рассказала о нюансах личной жизни с музыкантом.
Вести.Ru 02:34
Футбол
Вилков будет назначен арбитром на матч за Суперкубок России
Metaratings 05:19
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК 08:15
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44