Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».

с чего всё началось

С оценкой состояния в 24,7 миллиарда долларов семья Керимова опередила бывшего лидера списка Владимира Потанина. С начала пандемии коронавируса состояние членов семьи, чей главный актив — золотодобытчик «Полюс» — принадлежит сыну сенатора Саиду Керимову, выросло на 14,7 миллиарда долларов.

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