Экономика
Вести.RuСемья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
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с чего всё началось
Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».Forbes07:23
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