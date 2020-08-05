Экономика

Вести.RuВести.RuСемья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
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с чего всё началось

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».
Forbes07:23

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Forbes назвал самого богатого миллиардера России

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Семья Керимовых заняла первое место среди богатейших людей России

Известия08:41

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Lenta.ru08:15

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

RT на русском08:12

Список богатейших россиян впервые возглавила семья Керимова

Коммерсантъ08:41

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Forbes07:23
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Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро

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Общество

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Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
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Общество

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