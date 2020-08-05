Экономика
Вести.RuСемья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
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с чего всё началось
Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».Forbesвчера в 07:23
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Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru вчера в 11:18
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 04 августа в 08:58
Общество
Сергей Кузнецов пообещал бесплатное питание в школах Новокузнецка
Сегодня, 6 августа, в эфире телепередачи «Утро с мэром» Сергею Кузнецову поступил вопрос об организации питания в школах.
Сибдепо вчера в 23:52
Общество
Жители Польши получили посылки с неизвестными китайскими семенами
Как сообщает ToDay News Ufa, в Польше жительница Явожно получила посылку с неизвестными семенами.
ToDay News Ufa вчера в 15:32
Здоровье
Светлана Яковлева: «В расписаниях школьников могут быть изменения»
В заключении Светлана Яковлева добавила, что в нынешней ситуации не исключено, что планы могут измениться в любой момент.
ИА Порт Амур вчера в 23:13
Политика
Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Армия и оружие
Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии
Вести.Ru вчера в 18:25
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Футбол
Семин иронично посоветовал Фарфану не обижаться на «Локомотив»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на уход из стана «железнодорожников» Джефферсона Фарфана.
ProstoProSport вчера в 23:37
Общество
Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа
РИА Биробиджан вчера в 17:00
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета вчера в 21:37
Общество
Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости 04 августа в 19:58
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
В сочинском поселке Дагомыс 11-летний мальчик погиб после нападения на него двух медведей.
Газета.Ru вчера в 09:01
Космос
Российский корабль «Орёл» сможет забирать с орбиты шесть человек
Москва, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM Дополнительные кресла в жилом отсеке возвращаемого аппарата корабля «Орёл» позволят возвращать с орбиты шесть членов экипажа.
REGNUM 04 августа в 06:53
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости вчера в 08:29
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
Единоборства
Опубликован проморолик к турниру UFC, где выступит Олейник
Пресс-служба UFC показала видеоролик, посвященный турниру UFC Vegas 6, который пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Советский спорт 04 августа в 02:15
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
Шоу-бизнес
Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Ковальчук
ФАН вчера в 09:53
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Футбол
Скрипник останется главным тренером «Зари»
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, конфликт между луганским клубом и тренером решился в пользу Скрипника.
Metaratings вчера в 08:03
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
За ситуацией активно следит испанская «Севилья». Сообщается, спортивный директор клуба Рамон Мончи уже несколько лет наблюдает за форвардом.
Vprognoze.ru 04 августа в 05:10
Происшествия
Уголовное дело на экс-зампреда правительства Сахалина отправлено в суд
Заместитель генпрокурора РФ направил в суд уголовное дело о должностном преступлении в отношении бывшего сотрудника правительства Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
АиФ Хабаровск 00:26
Общество
Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака
Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru вчера в 11:18
Экономика
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн
Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
Футбол
Сульшер подтвердил уход Санчеса в «Интер»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил уход из команды нападающего Алексиса Санчеса.
Матч ТВ вчера в 20:55