Экономика
Вести.RuСемья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
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с чего всё началось
Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».Forbesвчера в 07:23
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Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 04:56
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии назвал условие смены власти в стране
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что результаты выборов 9 августа в стране предопределены, возможные протесты их исход не изменят: для смены власти необходимо международное давление.
РИА Новости 03:18
Происшествия
На Кипре начали искать уроженца Хабаровска по делу о взрыве в Бейруте
Журналисты газеты Cyprus Times сообщили, что полиция Кипра не располагает сведениями о поиске Игоря Гречушкина.
RuNews24.ru вчера в 18:47
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Происшествия
Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы после того, как тому был поставлен диагноз коронавирус.
Lenta.ru 01:21
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН вчера в 14:30
Общество
Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная.
Lenta.ru 01:59
Футбол
Хорен Байрамян — о заражении коронавирусом: Не было такого, чтобы я поехал в гости и что-то нарушил
Вспышка коронавируса в клубе из Ростова-на-Дону началась именно с Байрамяна. Полузащитник подчеркнул, что не нарушал никаких правил.
Bookmaker-ratings.ru 03:05
Общество
Microsoft хочет купить сервис TikTok за $30 млрд
Как передает телеканал CNBC, сумма продажи может составить от 10 до 30 миллиардов долларов.
RuNews24.ru вчера в 18:55
Финансы
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 4% на новостях о допэмиссии
Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 4,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 78,5 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.
ТАСС 03:10
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело вчера в 11:22
Общество
Роскачество проверило безопасность молочных сосисок
Специалисты Роскачества провели повторное исследование молочных сосисок. Участие в нем принимала продукция семи наиболее популярных марок.
Российская газета 02:25
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line 04 августа в 13:10
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 14:42
Футбол
Вадим Евсеев ответил тем, кто считает «Уфу» фарм-клубом «Спартака»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» высказался о мнении, что уфимцы стали фарм-клубом «Спартака».
Чемпионат 02:27
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Наука
Обнаружено соединение, которое блокирует репликацию коронавируса
Доктор 04 августа в 05:07
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru вчера в 09:07
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Общество
Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург
RT на русском 01:29
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
CT news вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко показал 14-летнего сына Егора от брака с Марией Ермак
Фото Егора фигурист крайне редко публикует в соцсети, но недавно всё же показал 14-летнего сына.
Дни24 02:16
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
РИА Новости вчера в 20:15
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Экономика
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Или во всяком случае зарезервировал за собой такую возможность в будущем.
Ведомости вчера в 16:53
Здоровье
В Курганской области снижается число абортов
Более 300 женщин решили сохранить ребенка после беседы с психологом В 2019 года в Курганской области на 12,9% меньше женщин сделали аборты по сравнению с 2018 годом.
Курган и курганцы 02:40