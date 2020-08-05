Экономика
Вести.RuСемья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
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с чего всё началось
Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин, его состояние составляет $21,9 млрд. Это первый раз в истории рейтинга Forbes, когда фамилия Керимова оказывается на вершине. Основу состояния семьи Керимова составляют акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс».Forbesвчера в 07:23
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Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
Футбол
Скрипник останется главным тренером «Зари»
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, конфликт между луганским клубом и тренером решился в пользу Скрипника.
Metaratings вчера в 08:03
Общество
Роструд заказал робота для трудоустройства россиян
В Роструде намерены создать умную систему трудоустройства для безработных.
URA.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал результаты экспертиз
Адвокат актера Михаила Ефремова отреагировал на сообщения о том, что в автомобиле артиста, устроившего смертельное ДТП, нашли наркотики.
Росбалт вчера в 10:47
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком
Вашингтон, 5 августа 2020, 18:15 — REGNUM Видео испытания в США ракеты с гиперзвуковым блоком С-HGB (Common-Hypersonic Glide Body) опубликовано 5 августа CSIS Missile Defense.
REGNUM вчера в 11:15
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Происшествия
«Роскосмос» показал фото порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Twitter\Роскосмос Фото с российского космического спутника, на которых показан порт Бейрута до и после взрыва, опубликовал в своем твиттере "Роскосмос".
РЕН ТВ вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Состояние здоровья онкобольной Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Bimru.ru вчера в 03:43
Общество
Не выходили в поля крестьяне на Руси в день Бориса и Глеба – 6 августа
РИА Биробиджан вчера в 17:00
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Азиза рассказала, что Караченцов собирался ради нее развестись с женой
Актер говорил Азизе, что готов даже уйти от жены ради нее.
Свободная Пресса вчера в 14:14
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей).
Политика Сегодня 04 августа в 22:51
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика
Посольство в США ответило на доклад Госдепа о «российской пропаганде»
Ранее Госдепартамент США опубликовал доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
РБК вчера в 22:52
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Политика
Южная Корея изучает возможность бартера с КНДР
Сеул, 6 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Южной Корее изучается вопрос о перспективе начала бартерных обменов товарами с КНДР.
REGNUM 00:16
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Происшествия
Британские учёные: Взрыв в Бейруте по мощности равен 10-й части взрыва в Хиросиме
Учёные из университета Шеффилда заявили, что, проанализировав видеозаписи происшествия в Бейруте, они занялись расчётами мощности взрыва.
Военное обозрение вчера в 23:43
Происшествия
Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера "жертвой" адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости вчера в 21:27
Экономика
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн
Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
Происшествия
Генпрокуратура передала в суд дело экс-зампреда правительства Сахалинской области
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
АСТВ вчера в 23:58
Политика
Эксперт объяснил, почему произошел взрыв в Бейруте
Национальная служба новостей вчера в 04:33
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
Футбол
Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Евро-футбол.ру вчера в 14:52
Авто
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55
Мировая премьера Infiniti QX55 состоится 11 ноября 2020 года.
Автоновости дня вчера в 14:07
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru вчера в 14:57
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05