Напомним, что Денис Лисов, который выкрал своих детей из приемной семьи в Швеции, в воскресенье 3 ноября прилетел в Москву из Варшавы. Но сама история берёт своё начало в марте 2019 года. До этого Денис Лисов вместе с женой и дочкой уехали в Швецию на постоянное место жительство в 2012 году.

Денис Лисов с детьми прилетел в Хабаровск

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