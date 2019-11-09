Общество
АиФ ХабаровскДенис Лисов с детьми прилетел в Хабаровск
Напомним, что Денис Лисов, который выкрал своих детей из приемной семьи в Швеции, в воскресенье 3 ноября прилетел в Москву из Варшавы. Но сама история берёт своё начало в марте 2019 года. До этого Денис Лисов вместе с женой и дочкой уехали в Швецию на постоянное место жительство в 2012 году.
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Денис Лисов в Хабаровске: Главное - я забрал детей, и теперь всё у нас будет хорошо
AmurMedia.ruвчера в 20:55
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