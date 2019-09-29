Родственники недавно скончавшегося экс-президента Франции Жака Ширака сочли нежелательным присутствие на церемонии прощания лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Семья Ширака не захотела видеть Ле Пен на церемонии прощания

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