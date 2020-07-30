Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, объявила сбор средств на оплату услуг адвокатов.

Семья Сергея Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Происшествия В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля. 59

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