Общество

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Семья бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств, объявила сбор средств на оплату услуг адвокатов.
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Семья Фургала собирает средства на услуги адвокатов

URA.Ru01:46

Семья Сергея Фургала объявила о сборе денег на адвокатов

AmurMedia.ru03:30

Семья Фургала начала сбор средств на адвокатов

Интерфакс01:56

Семья Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, собирает деньги на адвокатов

КП - Хабаровск03:30

Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов

Lenta.ru01:43

Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату адвоката

Московский Комсомолец01:22

Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов

РИА Новости01:16
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