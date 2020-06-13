Происшествия

Вести.RuВести.RuСемья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Извинения артиста родные Сергея Захарова слышали и считают их запоздалыми. Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский. Брат Сергея Валерий Захаров и его супруга видели покаянное видеообращение артиста Ефремова, рассказал адвокат.
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с чего всё началось

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера

Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.
РБК07:17

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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинения актера

Коммерсантъ07:41

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера

РБК07:17

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru07:00

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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения Ефремова

ТАСС06:44

Адвокат Ефремова рассказал о попытках связаться с семьей погибшего Сергея Захарова

Телеканал 360°07:42

Психолог не поверил в раскаяние Ефремова, обратившегося к семье погибшего в ДТП Захарова

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Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

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Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

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Газета.Ru 02:08
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RuNews24.ru 08:00
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В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

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GAC представит в России новый минивэн GN8

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
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Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
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Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490

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Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

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Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Кино

Релиз фильма «Чудо-женщина 2» отложен

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Суд в Крыму арестовал троих человек, подозреваемых в подготовке террористического акта в Симферополе.
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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