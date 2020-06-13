Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.

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Извинения артиста родные Сергея Захарова слышали и считают их запоздалыми. Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский. Брат Сергея Валерий Захаров и его супруга видели покаянное видеообращение артиста Ефремова, рассказал адвокат.

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