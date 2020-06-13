Происшествия
Вести.RuСемья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Извинения артиста родные Сергея Захарова слышали и считают их запоздалыми. Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский. Брат Сергея Валерий Захаров и его супруга видели покаянное видеообращение артиста Ефремова, рассказал адвокат.
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с чего всё началось
Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.РБК07:17
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Протестная волна, которая прокатилась по США, является революционным движением.
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Происшествия
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Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
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Суд в Крыму арестовал троих человек, подозреваемых в подготовке террористического акта в Симферополе.
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