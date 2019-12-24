Экономика
Газета.RuВдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»
Вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана, Людмила Коган, получила по наследству 81,8% акций банка, передает РИА "Новости". В банке сообщили, что изменения вступили в силу 23 декабря 2019.
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Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Политика
Сенаторы США установили условия снятия с России санкций
Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Общество
Авария на Троицком водоканале: без воды остались 160 тысяч человек
Как сообщает пресс-служба без воды остались более 160 тысяч человек. Авария произошла в ночь на 22 декабря.
Хоккей
Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Напомним, что в стане "лавин" выступает отечественный форвард Валерий Ничушкин.
Общество
Начальник первого поезда из Петербурга в Крым опоздал на рейс
Начальник поезда и гендиректор компании-перевозчика во время онлайн-трансляции поздравляли президента Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Политика
Евросоюз отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту
В ЕС заявили, что запуск ж/д сообщения с Крымом — это еще один шаг «к принудительной интеграции» полуострова в состав РФ, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Петера Стано.
Политика
Медведев обозначил условие снятия санкций с Украины
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины, но инициатива должна исходить от Киева.
Общество
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю рассказали, кому и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года.
Музыка
Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Армия и оружие
Вассерман рассказал о возможности РФ заставить НАТО пожалеть
Страны НАТО готовятся к большой войне, «нагло» демонстрируя при этом, что готовы пойти на все, пишет публицист Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте Ren TV.
Автоспорт
Леклер подписал новый контракт с «Феррари» до 2024 года
Пилот "Формулы-1" Шарль Леклер подписал новый контракт с командой "Феррари".
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Политика
Суд Греции приостановил экстрадицию россиянина Винника
«Председатель 4-го отдела Государственного совета Греции (одновременно и Верховный административный суд Греции, — RNS) приостановил исполнение решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США, Россию, признавая опасность, с которой Александр может столкнуться в случае его выдачи», — заявила Константопулу журналистам.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Космос
Найдена новая похожая на Землю экзопланета
Астрономы обнаружили похожую на Землю скалистую экзопланету на расстоянии всего 66,5 световых лет от Солнечной системы.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Здоровье
Медики рассказали, как кишечник предупреждает о раке на ранней стадии
Как отмечают специалисты, о колоректальном раке сигнализируют присутствующие в кишечнике человека микроорганизмы Atopobium parvulum и Fusobacterium nucleatum.
Политика
Президент Азербайджана назвал невозможным вступление в ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вступление в Евросоюз для страны невозможно.