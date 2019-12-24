Экономика

Газета.RuГазета.RuВдова Владимира Когана получила по наследству банк «Уралсиб»

Вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана, Людмила Коган, получила по наследству 81,8% акций банка, передает РИА "Новости". В банке сообщили, что изменения вступили в силу 23 декабря 2019.
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