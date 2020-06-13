Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.

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Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова. Как сообщил ТАСС адвокат Александр Добровинский, потерпевшие также откажутся от денежной компенсации.

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