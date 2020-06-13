Происшествия

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Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине актера Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста. Об этом «РИА Новости» в субботу, 13 июня, сообщил адвокат родных покойного Александр Добровинский.
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера

Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинений актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинения актера

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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

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Игры

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Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
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Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

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REGNUM 10:30
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Происшествия

В Казани потушили пожар на газохранилище

В Казани полностью потушили крупный пожар на территории ООО "Газпром сжиженный газ", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Коммерсантъ 11 июня в 13:16
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Общество

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
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