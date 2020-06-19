Актер Михаил Ефремов выплатит семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с артистом, может выплатить до трех млн рублей. Такую сумму назвал адвокат, автоюрист Александр Мельцев в разговоре с URA.RU.

с чего всё началось

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова разрешила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу денежной компенсации, которую предложил актёр Михаил Ефремов.

Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

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