Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСемья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, подтвердила, что не соглашалась на получение компенсации. Как сообщил адвокат супруги погибшего Маргариты, в переписке с ней он попросил прокомментировать появившиеся в СМИ слухи о якобы данном согласии на деньги.
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Юрист заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

РИА Новостивчера в 08:58

Потерпевшими по делу Ефремова официально признали трех человек

URA.Ruвчера в 14:28

Адвокат заявил о попытке всучить деньги семье погибшего в ДТП с Ефремовым

РБКвчера в 10:40

Адвокат Ефремова представил истинные записи переговоров с семьёй Захарова

News.ru00:03

Потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признаны вдова, сын и брат погибшего

ТАССвчера в 08:56

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русскомвчера в 08:40

Потерпевшими по делу о смертельном ДТП с Ефремовым признаны трое родственников погибшего

Московский Комсомолецвчера в 09:25
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

BFM.ru вчера в 19:44
1,7K
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
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Происшествия

Во Франции задерживают выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

Live24 18 июня в 06:06
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Наука

Ученые обнаружили зарождение нового континента в Индийском океане

Французские и австралийские геологи изучили состав пород в южной части Индийского океана и выяснили, что там началось зарождение нового континента.
Известия вчера в 20:03
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Футбол

Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings вчера в 16:20
Футбол

Президент «Сочи» прокомментировал крупную победу над «Ростовом»

Президент "Сочи" Борис Ротенберг не согласился с тем, что его команда была обязана согласиться на перенос матча 23-го тура против "Ростова" (10:1).
ProstoProSport вчера в 23:50
Гаджеты

NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080

На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые вроде как компания NVIDIA планирует выпустить в ближайшем будущем.
Megaobzor.com вчера в 13:06
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 18 июня в 15:36
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Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
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Футбол

Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»

Накануне "Сочи" обыграл на своем поле "Ростов" со счетом 10:1. В связи с тем, что основной состав дончан находится на карантине, на поле вышел юниорский состав, чей средний возраст 17 лет.
Эхо Москвы вчера в 20:08
Здоровье

Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° 18 июня в 05:55
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
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Общество

Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

Известия вчера в 16:59
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Политика

Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
152
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
154
Общество

Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

News.ru 18 июня в 14:19
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Политика

Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
Piter.tv вчера в 05:20
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Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
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Кино

Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru вчера в 10:25
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 18 июня в 09:07
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 06:14
4
Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
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Шоу-бизнес

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт

Экспресс газета 00:23
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Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

В рамках исследования ученые изучили действие препарата у 2000 пациентов и сравнили его с результатами 4000 пациентов, которые его не получали.
Машины и Механизмы 18 июня в 01:03
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Общество

В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
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Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK 18 июня в 16:39
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Авто

Электромобили в России могут быть выгоднее бензиновых машин

Car.ru вчера в 10:09
16
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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