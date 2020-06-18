Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСемья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, подтвердила, что не соглашалась на получение компенсации. Как сообщил адвокат супруги погибшего Маргариты, в переписке с ней он попросил прокомментировать появившиеся в СМИ слухи о якобы данном согласии на деньги.
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Потерпевшими по делу Ефремова официально признали трех человек

URA.Ru14:28

Адвокат заявил о попытке всучить деньги семье погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК10:40

Юрист заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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Вдове погибшего в ДТП с Ефремовым приходили «всучить деньги»

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Потерпевшими по делу о смертельном ДТП с Ефремовым признаны трое родственников погибшего

Московский Комсомолец09:25
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Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
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Футбольный клуб «Сочи» извинился за предматчевую шутку над «Ростовом»

Накануне "Сочи" обыграл на своем поле "Ростов" со счетом 10:1. В связи с тем, что основной состав дончан находится на карантине, на поле вышел юниорский состав, чей средний возраст 17 лет.
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Apple может переименовать iPhone и iOS

Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 10:38
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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

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Политика

США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах

Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
РБК 21:34
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Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
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Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

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Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
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Происшествия

Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю

Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
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Армия и оружие

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео

В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»

Ворота «Манчестера» распечатал Стивен Бергвейн. Бруну Фернандеш на 81-й минуте игры ответил «Тоттенхэму» с пенальти.
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Вернер прокомментировал переход в «Челси»

"Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
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Армия и оружие

Новые минометы Украины оказались негодны для стрельбы

Сообщается, что, кроме прочего, 120-ти миллиметровые минометы не имели таблиц стрельбы и именно поэтому вся партия «Барсов» была отправлена на базу хранения.
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Учёные рассказали об опасности купания в море

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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине

Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
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Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям

Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
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Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?

Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Происшествия

В центре Новосибирска произошел пожар в торговом павильоне

В торговом павильоне, расположенном на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска, произошел пожар, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.
РБК 14:41
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Происшествия

Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей

В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Газета.Ru вчера в 22:39
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Происшествия

В ОНК рассказали о содержании в спецприемнике устроившего ДТП Ишаева

Арестованный за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев находится в спецприемнике № 2 ГУ МВД по Москве и содержится в камере один, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.
Москва 24 07:59
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

RT на русском вчера в 19:29
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Общество

Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

News.ru вчера в 14:19
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Общество

Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва 01:04
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн

В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
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Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
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Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон

Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
Аргументы и Факты 20:16
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
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Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет

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