Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСемья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, подтвердила, что не соглашалась на получение компенсации. Как сообщил адвокат супруги погибшего Маргариты, в переписке с ней он попросил прокомментировать появившиеся в СМИ слухи о якобы данном согласии на деньги.
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском08:40

Адвокат заявил о попытке всучить деньги семье погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК10:40

Юрист заявил о попытке «всучить» деньги жене погибшего в ДТП с Ефремовым

РИА Новости08:58

Потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признаны вдова, сын и брат погибшего

ТАСС08:56

Потерпевшими по делу Ефремова официально признали трех человек

URA.Ru14:28

Вдове погибшего в ДТП с Ефремовым приходили «всучить деньги»

News.ru09:52

Потерпевшими по делу о смертельном ДТП с Ефремовым признаны трое родственников погибшего

Московский Комсомолец09:25
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В Кузбассе отменили часть ограничений, введённых из-за коронавируса

В Кемеровской области возобновляют работу выставочные залы и центры, танцевальные студии и кружки.
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Twitter отметил видео Трампа как «специально обработанный медиафайл»

Социальная сеть Twitter отметила видеоролик, которым поделился президент США Дональд Трамп в своем сообщении, специальным предупреждающим знаком о том, что этот медиафайл был "специально обработан".
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
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Общество

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19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.
Известия 21:09
Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
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Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия 22:48
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Шоу-бизнес

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Bimru.ru 06:52
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Общество

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Директор театра Мамед Агаев отметил в разговоре с журналистами, что Ширвиндт еще в январе объявлял, что собирается уйти со своего поста.
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Как сообщает РБК, Верховный суд не принял иск Геннадия Рудяка, обжаловавшего указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
Инфорос вчера в 07:22
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Здоровье

Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
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Общество

В Пермском крае меры по коронавирусу продлили

В Пермском крае ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:48
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Общество

На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»

Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру.
РИА Новости 20:04
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
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Автоспорт

Франц Тост: Квят часто был быстрее Риккардо

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Общество

В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM 12:26
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Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com 09:34
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
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Космос

Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Землю и Венеру

Марсоход Curiosity впервые сделал уникальный кадр, находясь на Марсе 2784 день. На фото попали одновременно Земля и Венера.
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Почему вредно пользоваться смартфоном перед сном, объяснил эксперт

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