Происшествия
Московский КомсомолецСемья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, подтвердила, что не соглашалась на получение компенсации. Как сообщил адвокат супруги погибшего Маргариты, в переписке с ней он попросил прокомментировать появившиеся в СМИ слухи о якобы данном согласии на деньги.
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Потерпевшими по делу о смертельном ДТП с Ефремовым признаны трое родственников погибшего
Московский Комсомолец09:25
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Общество
В Кузбассе отменили часть ограничений, введённых из-за коронавируса
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Газета Кемерова 10:30
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Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Турецкая газета «поженила» Зеленского и певицу Веру Брежневу
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Политика
Twitter отметил видео Трампа как «специально обработанный медиафайл»
Социальная сеть Twitter отметила видеоролик, которым поделился президент США Дональд Трамп в своем сообщении, специальным предупреждающим знаком о том, что этот медиафайл был "специально обработан".
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
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Общество
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19 июня специалисты Роскачества поделились советами по выбору вкусной и качественной черешни.
Известия 21:09
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Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
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Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
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Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Коммерсантъ 13:41
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
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Директор театра Мамед Агаев отметил в разговоре с журналистами, что Ширвиндт еще в январе объявлял, что собирается уйти со своего поста.
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Инфорос вчера в 07:22
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Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса
Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
Парламентская газета 18:17
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В Пермском крае меры по коронавирусу продлили
В Пермском крае ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:48
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На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру.
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Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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Франц Тост: Квят часто был быстрее Риккардо
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В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
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Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
Итальянские вирусологи заявили, что следы коронавируса выявили в образцах сточных вод Турина и Милана в декабре 2019 года.
Evo-rus.com 09:34
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 вчера в 20:50
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Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Землю и Венеру
Марсоход Curiosity впервые сделал уникальный кадр, находясь на Марсе 2784 день. На фото попали одновременно Земля и Венера.
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Почему вредно пользоваться смартфоном перед сном, объяснил эксперт
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