Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.

с чего всё началось

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Несколько томов уголовного дела вскоре будут направлены в прокуратуру на утверждение.

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Наука Назван фактор смертности от коронавируса В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом. 317

Экономика Кудрин считает, что российская экономика находится в застое Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%. 250

Футбол Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.

Общество Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников. 3

Армия и оружие Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем «Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны. 281

Общество В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением. 11

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 62

Технологии Сервис Telegraph разблокировали в России Издательский сервис для создания статей — telegra.ph разблокировали на территории России. Вслед за мессенджером Telegram.

Общество ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 594

Здоровье О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь. 3

Политика Трамп объявил об изъятии 120 тонн кокаина на 2 млрд долларов Южное командование ВС США (САУТКОМ) за последние 12 недель изъяло 120 тонн кокаина на сумму 2 млрд долларов, было арестовано свыше 1 тыс. наркоторговцев, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире командования в штате Флорида. 61