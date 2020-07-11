Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСемья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Несколько томов уголовного дела вскоре будут направлены в прокуратуру на утверждение.
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с чего всё началось

Потерпевшие потребовали у Ефремова 40 миллионов рублей

Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.
Московский Комсомолец07:36

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Потерпевшие потребовали у Ефремова 40 миллионов рублей

Московский Комсомолец07:36

Семья Захарова потребовала у Ефремова 40 млн за моральный ущерб – МК

REGNUM09:05

СМИ назвали огромную сумму, которую семья погибшего якобы потребовала у Ефремова

Life.ru08:58

Близкие погибшего водителя потребовали от Ефремова 40 млн рублей

Национальная служба новостей08:30

Потерпевшие по делу Ефремова запросили 40 млн рублей

Взгляд.ру08:15

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Lenta.ru08:07

СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 миллионов рублей

РИА Новости09:22
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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По информации издания, новый руль уже запатентован.
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Наука

Назван фактор смертности от коронавируса

В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
Lenta.ru 09:39
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Экономика

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
ТАСС 09:13
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Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Evo-rus.com вчера в 01:41
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Футбол

Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 09:34
Общество

Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны

Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников.
Lenta.ru 08:30
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Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Lenta.ru 08:47
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
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Общество

В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия вчера в 06:18
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
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Технологии

Сервис Telegraph разблокировали в России

Издательский сервис для создания статей — telegra.ph разблокировали на территории России. Вслед за мессенджером Telegram.
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Россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

Присяжные на процессе в США признали россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения.
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Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

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Здоровье

О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников

Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
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Политика

Трамп объявил об изъятии 120 тонн кокаина на 2 млрд долларов

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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
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Путешествия

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Происшествия

В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Общество

В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом

Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru 04:26
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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