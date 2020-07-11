Происшествия
Lenta.ruСемья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Несколько томов уголовного дела вскоре будут направлены в прокуратуру на утверждение.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Первыми с делом ознакомились представители потерпевших. По нашим данным, в общем счете ими (супруга, брат и два сына) просят возместить моральный вред в размере более 40 (!) миллионов рублей. При том, что на публику все они отказывались от каких-либо материальных претензий к актёру.Московский Комсомолец07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
По информации издания, новый руль уже запатентован.
Лезги газет вчера в 17:12
Наука
Назван фактор смертности от коронавируса
В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
Lenta.ru 09:39
Экономика
Кудрин считает, что российская экономика находится в застое
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
ТАСС 09:13
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Evo-rus.com вчера в 01:41
Футбол
Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 09:34
Общество
Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны
Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников.
Lenta.ru 08:30
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Известия вчера в 06:18
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Технологии
Сервис Telegraph разблокировали в России
Издательский сервис для создания статей — telegra.ph разблокировали на территории России. Вслед за мессенджером Telegram.
Телеканал 360° 07:00
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Присяжные на процессе в США признали россиянина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях по всем девяти пунктам обвинения.
BFM.ru 02:12
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Здоровье
О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников
Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
Что происходит 09:43
Политика
Трамп объявил об изъятии 120 тонн кокаина на 2 млрд долларов
Южное командование ВС США (САУТКОМ) за последние 12 недель изъяло 120 тонн кокаина на сумму 2 млрд долларов, было арестовано свыше 1 тыс. наркоторговцев, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире командования в штате Флорида.
Взгляд.ру 00:39
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом
Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru 04:26