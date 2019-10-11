Шоу-бизнес
Lenta.ruСемья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Представители Заворотнюк объявили неправдой последние сообщения в прессе о ее состоянии. Ранее Telegram-канал Mash заявил, что артистка находится в состоянии сопора. По словам семьи актрисы, «Mash регулярно публикует отвратительную ложь».
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«Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему»: семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк
Комсомольская правда12:30
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Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
REGNUM вчера в 07:35
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдёт 13 октября
Прощание с убитой в Саратове девятилетней девочкой пройдёт в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
RT на русском 08:29
Политика
Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Афиша Daily вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»
На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой.
Рамблер 09 октября в 15:54
Гаджеты
Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700
В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Авто
Lada запустила продажи Granta, XRAY и Largus в спецсерии Club
Российские дилеры Lada начали продажи автомобилей лимитированной серии #Club.
Движок 04:17
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Авто
Обновленный Mercedes-Benz Actros будет производиться в России
CarsWeek.ru 11:13
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России.
Lenta.ru 12:58
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Политика
Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели 10:04
Экономика
Медведев потребовал отменить банковский роуминг
Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
Саминвестор 01:50
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Телеканал 360° 12:06
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости 02:06
Кино
Фею-крестную в ремейке «Золушки» может сыграть темнокожий актер-гей
Отмечается, что с актером ведут переговоры Американский актер и открытый гей Билли Портер может сыграть фею-крестную в ремейке мюзикла "Золушка", сообщает "Российская газета" со ссылкой на Variety.
АМИТЕЛ 11:49
Футбол
Новиков: «В „Динамо“ чувствуется напряжение»
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков накануне матче чемпионата России против «Краснодара» сообщил, что его подопечные полны решимости прервать череду неудач.
ProstoProSport 13:30
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Армия и оружие
В Лебяжьем почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе
Почетные гости пообщались с ветеранами боевых действий, а после этого возложили цветы к мемориалу военнослужащим, которые во время выполнения служебно-боевых задач погибли в Северо-Кавказском регионе.
Online47.ru 07:17
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11