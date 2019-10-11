Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruСемья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии

Представители Заворотнюк объявили неправдой последние сообщения в прессе о ее состоянии. Ранее Telegram-канал Mash заявил, что артистка находится в состоянии сопора. По словам семьи актрисы, «Mash регулярно публикует отвратительную ложь».
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«Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему»: семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк

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Телепрограмма11:22

Семья Заворотнюк опровергла слухи о предкоматозном состоянии

Телеканал 360°11:50
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РБК 13:52
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

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Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Здоровье

Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации

Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Происшествия

Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдёт 13 октября

Прощание с убитой в Саратове девятилетней девочкой пройдёт в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
RT на русском 08:29
Политика

Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву

Афиша Daily вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»

На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой.
Рамблер 09 октября в 15:54
Гаджеты

Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700

В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Шоу-бизнес

Бузова ответила на критику своей музыки

URA.Ru 00:42
Авто

Lada запустила продажи Granta, XRAY и Largus в спецсерии Club

Российские дилеры Lada начали продажи автомобилей лимитированной серии #Club.
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Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
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Авто

Обновленный Mercedes-Benz Actros будет производиться в России

CarsWeek.ru 11:13
Политика

Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России

Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России.
Lenta.ru 12:58
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

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РИА Новости 12:00
Политика

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
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Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели 10:04
Экономика

Медведев потребовал отменить банковский роуминг

Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
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Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

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Спорт

Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
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В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

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Отмечается, что с актером ведут переговоры Американский актер и открытый гей Билли Портер может сыграть фею-крестную в ремейке мюзикла "Золушка", сообщает "Российская газета" со ссылкой на Variety.
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Новиков: «В „Динамо“ чувствуется напряжение»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Кирилл Новиков накануне матче чемпионата России против «Краснодара» сообщил, что его подопечные полны решимости прервать череду неудач.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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Армия и оружие

В Лебяжьем почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе

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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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