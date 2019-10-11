Представители Заворотнюк объявили неправдой последние сообщения в прессе о ее состоянии. Ранее Telegram-канал Mash заявил, что артистка находится в состоянии сопора. По словам семьи актрисы, «Mash регулярно публикует отвратительную ложь».

Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии

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