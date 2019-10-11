Шоу-бизнес
РИА НовостиСемья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме. Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.
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«Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему»: семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк
Комсомольская правда12:30
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Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить квартиру ребенку
Председатель Комитета Госдумы по законодательству и строительству Павел Крашенинников рассказал о планах принять документ, согласно которому одного из разведенных родителей могут обязать выплатить дополнительные средства на оплату жилья ребенка, сообщает Парламентская газета.
Molnet.ru вчера в 07:14
Политика
Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Мой Брянск 01:14
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
РБК 10:39
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством нужд военных
Правительство при составлении бюджета игнорирует рекомендации комитета Госдумы по обороне о выделении средств на нужды военных, следует из заключения к первому чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», опубликованного на сайте электронной базы Госдумы.
Rambler News Service вчера в 00:24
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Авто
Эрдоган пересаживает чиновников на Volkswagen турецкого производства
Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган обязал правительство страны и чиновников, занимающих высшие должности, отказаться от использования автомобилей Audi и пересесть на Volkswagen.
Picsnews.net 12:28
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru 15:51
Общество
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Lenta.ru 07:27
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Авто
Toyota представил водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 00:42
Политика
Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать Владимира Зеленского
Красная весна 06:54
Киберспорт
Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе
Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Космос
Астраханец сфотографировал галактику за 3 млн световых лет от Земли
Каспий.Инфо 08 октября в 08:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Армия и оружие
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12
Политика
Украинца шокировало состояние Крыма после возвращения в Россию
За последние пять лет после "революции гидности" Украина пребывает в состоянии разрушения, а вернувшийся в Россию Крым процветает.
Утро.ru 13:30
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат 15:31
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН 06:16
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
CyberSport.ru 04:40
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Автоспорт
Тайфун «Хагибис» перенес «Формулу 1» в Японии на 13 октября
Квалификационная автогонка Гран-при Японии в классе «Формула 1» перенесена с 12 октября на 13 октября из-за тайфуна «Хагибис».
REGNUM 01:01
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о повторном срыве Киевом разведения сил в Донбассе
Украинские силовики второй раз сорвали процесс разведения войск в Донбассе на участке у населённого пункта Золотое.
Национальная служба новостей вчера в 06:47