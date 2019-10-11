Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме. Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.

Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

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