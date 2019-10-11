Шоу-бизнес
РИА НовостиСемья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме. Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.
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«Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему»: семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк
Комсомольская правда12:30
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Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Происшествия
Ушла продавать машину и пропала: в Екатеринбурге ищут девушку со шрамом на шее
В Екатеринбурге добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 27-летнюю Ксению Каторгину.
КП - Екатеринбург 17:31
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
RT на русском вчера в 18:28
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 04:37
Баскетбол
«Химки» переиграли «Басконию» в матче Евролиги
"Химки" обыграли "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Газета.Ru 15:20
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49
Футбол
Селюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома
Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение.
Спорт день за днем вчера в 06:03
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Футбол
16-летний игрок «Ливерпуля» дисквалифицирован за оскорбление Кейна
Спорт-Экспресс 10:37
Политика
Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Происшествия
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Столица на Онего вчера в 06:23
Футбол
Молодежная сборная России вырвала ничью у Польши в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России сыграла вничью с Польшей в отборочном матче Евро-2021.
Спорт-Экспресс 11:53
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Здоровье
В России предложили привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Решить проблему нехватки врачей в России помогут иностранные специалисты.
Pravda.Ru вчера в 03:23
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском 20:21
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК вчера в 07:20
Культура
Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке
Ньюс-НН вчера в 12:38
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс 16:14
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан 20:00
Происшествия
Против члена правительства ЕАО возбудили дело за «президентский» каток
Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО Виктора Коренева за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
SakhaNews 09:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Сахалинские спасатели объявили на 12 октября экстренное предупреждение на территории двух северных районов острова в связи с прогнозируемым циклоном.
ТАСС 01:10
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 10:48