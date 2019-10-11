Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме. Ранее телеграм-канал Mash написал, что Заворотнюк впала в состояние сопора — глубокого угнетения сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку.

Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Общество Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".

Происшествия Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк сделала заявление Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.

Наука В Китае представили военную «летающую тарелку» На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».

Футбол Селюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Политика Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Происшествия Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Армия и оружие Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии «США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Финансы Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.

Политика Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Происшествия Против члена правительства ЕАО возбудили дело за «президентский» каток Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО Виктора Коренева за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Футбол Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020 Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Общество Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина Сахалинские спасатели объявили на 12 октября экстренное предупреждение на территории двух северных районов острова в связи с прогнозируемым циклоном.