Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСемья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери. Об этом она написала в своем инстаграме. До этого СМИ сообщили, что Заворотнюк находится в состоянии сопора.
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«Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему»: семью вынудили рассказать о состоянии Заворотнюк

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Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

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Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи об ухудшении ее состояния

Woman.ru11:56

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о том, что актриса впала в предкоматозное состояние

Вокруг ТВ10:44
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На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

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Армия и оружие

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Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

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Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
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Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)

Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Правительство обяжет открыть подвалы для животных

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Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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