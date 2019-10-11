Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери. Об этом она написала в своем инстаграме. До этого СМИ сообщили, что Заворотнюк находится в состоянии сопора.

Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы

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