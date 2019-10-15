Шоу-бизнес
ИзвестияСемья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение. Пост появился на странице «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram во вторник, 15 октября.
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Политика
Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков
Московский Комсомолец вчера в 14:09
Происшествия
Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки
Следователи задержали подозреваемых в убийстве молодой матери из Екатеринбурга.
Lenta.ru 03:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Футбол
Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне
Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 02:55
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Политика
В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь
В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол
Криштиану Роналду забил 700-й гол
TV BRICS 04:40
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Футбол
Сын Зидана не жалеет об уходе из «Реала»
Вратарь «Расинга» Люка Зидан не жалеет, что летом по арендному соглашению покинул «Реал».
Матч ТВ 03:57
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе
Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Российская газета 05:41
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Мойка78 вчера в 14:13
Армия и оружие
Хафтар заявил, что не думал об участии в президентских выборах в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил в интервью РИА Новости, что не думает о своем возможном участии в президентских выборах в Ливии в качестве кандидата после окончания военных действий в районе Триполи.
РИА Новости 06:11
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Футбол
УЕФА вспомнил двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в 1998 году
УЕФА поздравил бывшего вратаря «Спартака» и сборной России Александра Филимонова, вспомнив его двойной сейв в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в 1998 году.
Чемпионат 06:17
Происшествия
Таксист вышвырнул из машины женщину с ребенком в Новосибирске
В Новосибирске таксист вышвырнул из своей машины женщину с двухлетним ребенком. Видео инцидента пострадавшая выложила в соцсети.
Ридус 02:36
Культура
На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Piter.tv 06:16
Здоровье
Фармокомпании предложат врачам лекарства
Под взаимодействием с врачами подразумеваются научные конференции, а также привлечение докторов к проведению клинических исследований.
Цензуры.Нет 03:25
Кино
Netflix выпустил полнометражный фильм «Во все тяжкие»
Культуромания 12 октября в 10:54
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Происшествия
Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Шойгу простился с космонавтом Леоновым
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Политика
Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными
Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:21
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru 13 октября в 17:05
Экономика
ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Ведомости 04:31