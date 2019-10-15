Шоу-бизнес

WMJ.ruWMJ.ruСемья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи. Родные написали, что Заворотнюк сейчас действительно проходит курс лечения, и уточнили, какие симптомы у нее не наблюдаются. — написано в сообщении.
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Родные Заворотнюк впервые подтвердили, что актриса проходит курс лечения

Телепрограмма04:59

Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы и опровергла информацию о том, что она в критическом состоянии

Вокруг ТВ04:18

Раскрыта правда о болезни Анастасии Заворотнюк

Дни.ру05:49

Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

РБК04:43

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Lenta.ru04:29

В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни

РИА Новости04:59

Семья Анастасии Заворотнюк наконец рассказала правду о её болезни

7Дней.ру05:00
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Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
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В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
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Источник: глава Новочеркасска задержан и доставлен в Следственный комитет

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Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

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Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
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Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее

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Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
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МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг

МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
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Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Общество

Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Происшествия

Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
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Министр спорта Франции просит УЕФА наказать сборную Турции

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала УЕФА вынести наказание сборной Турции после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Франции.
РИА Новости 05:41
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
RT на русском 13:47
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
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Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
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Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

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Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»

NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.
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Трех человек задержали по делу об убийстве девушки в Екатеринбурге

Три человека задержаны по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, все они местные жители, сообщает Следственный комитет.
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Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Эрдоган оценил санкции США против Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.
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NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник, 15 октября, два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.
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Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

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Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

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Уведет США подальше. Чего ждут от визита Путина на Ближний Восток

Президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл с рабочим визитом на Ближний Восток.
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Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
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Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
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Двое украинских военных погибли в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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