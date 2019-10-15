Шоу-бизнес
WMJ.ruСемья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи. Родные написали, что Заворотнюк сейчас действительно проходит курс лечения, и уточнили, какие симптомы у нее не наблюдаются. — написано в сообщении.
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Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Происшествия
Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Общество
Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Футбол
Министр спорта Франции просит УЕФА наказать сборную Турции
Министр спорта Франции Роксана Марасиняну призвала УЕФА вынести наказание сборной Турции после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Франции.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год
Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
Космос
Опубликован редкий снимок галактики в форме «летающей тарелки»
NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики, которую удалось снять с помощью космического телескопа Hubble.
Происшествия
Трех человек задержали по делу об убийстве девушки в Екатеринбурге
Три человека задержаны по делу об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, все они местные жители, сообщает Следственный комитет.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Политика
Эрдоган оценил санкции США против Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.
Космос
NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник, 15 октября, два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.
Политика
Уведет США подальше. Чего ждут от визита Путина на Ближний Восток
Президент РФ Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл с рабочим визитом на Ближний Восток.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.