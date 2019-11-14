Экономика
BFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову. «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:50, Вашингтон
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Игры
Новый геймплейный ролик Diablo IV
Происшествия
Мать пропавшей девочки бросила работу в Китае и летит в Крым на поиски
Молодая девушка рассказала КП-Крым, что ей нелегко найти 40 тысяч на перелет, но она сделала все возможное: - Я бросила всю работу к чертям и купила ближайшие билеты.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Политика
Медведев назначил нового куратора мусорной реформы
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева куратором мусорной реформы в Минприроде вместо Владимира Логинова, который покинул ведомство 6 ноября.
Происшествия
Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе.
Здоровье
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Политика
ССГ обнародовала «перехваченные» разговоры по крушению MH17 в Донбассе
Члены Совместной следственной группы обнародовали «перехваченные» разговоры по крушению малайзийского самолёта MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Политика
Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила об обнаружении фактов иностранного вмешательства в 19 регионах страны во всех федеральных округах.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Общество
Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Теннис
Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня
По ходу третьего сета 33-летний испанец ушел с матч-бола при счете 1:5 в третьем сете, после чего перевернул игру и вырвал победу на тай-брейке.
Игры
Создатели Black Desert показали первый трейлер их новой игры
Разработчики из Pearl Abyss показали первый трейлер своей новой MMORPG (массовой многопользовательской ролевой игры) Crimson Desert.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Футбол
В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Армия и оружие
Американские В-52 «атаковали» базу российских подлодок
На сей раз рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России, бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.
Общество
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом
Гаджеты
Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir
Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте.
Технологии
Opera 65 покажет, какие сайты отслеживают пользователя
В предыдущей версии браузера Opera появилась возможность блокировки трекеров отслеживания на веб-сайтах.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Технологии
Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update
Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
Политика
На Украине задержали объявленного Россией в розыск мужа депутата Верховной рады
Правоохранительные органы Украины задержали мужа депутата Верховной рады Анны Скороход («Слуга народа») Алексея Алякина, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщила пресс-служба украинской Генпрокуратуры.