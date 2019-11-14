Экономика

BFM.ruBFM.ruСергей Петров решил продать «Рольф»

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Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову. «Рольф» является крупнейшим автодилером в России.
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